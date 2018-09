(red) Auf Krimitour gehen die geprüften Gästeführerinnen Dorita Molter-Frensch alias „Klara Fall“, Petra Denter alias „Hella Blick“ und Brunhilde Rings alias „Dane Spur“ am Samstag, 23. Juni.

Das etwa zweistündige Programm führt zu den Schauplätzen in Hillesheim. Die Wanderstrecke beträgt drei Kilometer, die auf Wunsch mit einer Einkehr in Hillesheim endet. Die Tour startet um 11 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information in Hillesheim. Die Teilnahme kostet sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

Anmeldung bei der Hillesheimer Tourist-Information, Telefon 06593/809200.