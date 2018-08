Aus Calluna wird Löwenstein

Es ist vollbacht: Andreas Kießling, selbstständiger Gerolsteiner Finanz- und Versicherungsmakler, hat mit fünf weiteren Gerolsteiner Investoren das von der Insolvenz betroffene und seit 1. November 2012 leerstehende Hotel Calluna gekauft. Und exakt sechs Jahre später will er es – nach erfolgter Renovierung – wiedereröffnen.

„Wir sind froh und glücklich, dass wir das Hotel nun endlich haben, und konzentrieren uns nun mit ganzer Kraft darauf, es zum 1. November zum Laufen zu bringen und zu einer Top-Adresse für Urlaubs- und Tagungsgäste sowie Einheimische zu machen“, sagt Kießling. Bis dahin ist aber noch einiges an Verschönerungsarbeiten zu tun, auch in den Brandschutz muss investiert werden. Dafür ist laut Kießling aber die Bausubstanz „völlig in Ordnung“, auch gibt es keine Vandalismusschäden. Nach Ansicht des Investors auch ein Verdienst von Hausmeister Norbert Will, der in den Jahren des Leerstands im Haus nach dem Rechten gesehen hat.

Zunächst einmal gilt es, den Eingangsbereich neu zu gestalten, zum Einsatz kommt dafür viel helles Holz. Zudem sollen alle Wände weiß gestrichen werden. „Das Haus wird deutlich heller und freundlicher werden, und wir werden Bilder von Gerolstein und der wunderschönen Vulkaneifel aufhängen“, sagt Kießling. Die 50 Zimmer, die Küche, der Wellnessbereich mit drei Saunen seien so weit in Ordnung.

„Wir werden ein Hotel auf Drei-Sterne-Superior-Niveau eröffnen, das Gäste ansprechen soll, die Ruhe, Erholung, Sport in toller Natur sowie Wellness suchen. Ebenso wollen wir eine gute Adresse für Tagungsgäste und Einheimische werden“, sagt Mehdi Ebadi, Miteigentümer und künftiger Hoteldirektor.

Der 36-jährige Iraner hat in seinem Heimatland eine Ausbildung zum Hotelmanager gemacht, in Heidelberg in Tourismus und Geografie promoviert und führt seit drei Jahren gemeinsam mit Kießling ein Reiseunternehmen für Urlaub im Nahen Osten und Asien. Als er das Calluna zum ersten Mal gesehen habe, sei er sofort „baff“ gewesen. Er berichtet: „Das Hotel liegt super: mitten in herrlicher Natur, mit einem grandiosen Ausblick über Gerolstein und die Vulkaneifel und auf den Munterley-Felsen. Genau das, was gestresste Großstädter und Naturliebhaber suchen. Das Hotel hat riesiges Potenzial.“

Der Hubertusgrill mit bis zu 250 Plätzen soll ebenso reaktiviert werden wie das Bistro Leo´s samt Terrasse, wo man auch eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen bekommen wird. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, größere private Feste wie Hochzeiten oder Geburtstage im Haus zu feiern. „Und es gibt im Gerolsteiner Land ja wohl kaum einen schöneren Platz zum Essen als auf der Terrasse des Restaurants mit diesem herrlichen Ausblick über Gerolstein“, schwärmt Kießling.

Zunächst planen die Investoren dennoch zurückhaltend. „Wir kalkulieren im ersten Jahr mit einer Auslastung von 30 Prozent, da jetzt erst einmal der Internetauftritt geschaffen werden und das Marketing anlaufen muss. Unser Vorteil ist: Keiner von uns sechsen muss vom Hotel leben“, sagt Kießling, der den Deal dennoch lieber deutlich schneller über die Bühne gebracht hätte. Zwar hatte er nach eigenem Bekunden die Rückendeckung von Stadtspitze, Stadtrat und Gläubigerbank, und auch seine Finanzierung habe frühzeitig gestanden – aber seine finanziellen Vorstellungen und die des Gerolsteiner Unternehmers Klaus Dahm, dem zwölf Zimmer im Haus gehörten, lagen weit auseinander.

Laut Dahm habe ihm Kießling zunächst „nur“ 90 000 Euro für dessen zwölf Zimmer geboten, was dieser als „unverschämt und frech“ bezeichnet hatte. Dahm selbst wollte zunächst gut 400 000 Euro haben und hatte gesagt, dass er unter diesen Umständen gar nicht mehr verkaufen wollte. Letztlich haben sich die beiden dennoch geeinigt. Zu welchem Preis, sagen sie aber nicht. Kießling meint nur: „Klaus Dahm hat seinen Schnitt gemacht, doch wir sind auch zufrieden, weil wir das Projekt als Ganzes sehen.“

Zudem ist er sich sicher, dass Gerolstein „ganz klar weitere Bettenkapazität braucht“. Kießling sagt: „Seit der Schließung des Calluna hat Gerolstein jährlich 15 000 bis 20 000 Übernachtungen weniger. Wenn künftig wieder mehr Urlaubs- und Tagungsgäste kommen, profitieren die Stadt und die gesamte Region enorm davon.“ Man müsse nur nach Hillesheim schauen, um zu sehen, welche positiven Auswirkungen ein funktionierender Hotelbetrieb für eine Kommune habe.

FOTO: TV / Mario Hübner

FOTO: TV / Mario Hübner

FOTO: TV / Mario Hübner

FOTO: TV / Mario Hübner

FOTO: TV / Mario Hübner

FOTO: TV / Mario Hübner

FOTO: TV / Mario Hübner

FOTO: TV / Mario Hübner

FOTO: TV / Mario Hübner