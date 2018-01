später lesen Vereine Ausflug zur Glockengießerei Teilen

(red) Die Arbeiterwohlfahrt in Hillesheim lädt für Donnerstag, 15. Februar, zu einer Betriebsführung in der Glockengießerei in Brockscheid ein. Dabei wird den Teilnehmern anschaulich erklärt, welche Arbeiten zur Erstellung einer Glocke nötig sind. Im Anschluss an die Besichtigung ist noch die Einkehr ins Café-Restaurant „Glockenstube“ geplant.