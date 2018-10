Ausgezeichnete Birresborner

(red) Die Ortsgemeinde Birresborn, vertreten durch Ortsbürgermeister Gordon Schnieder, hat Bürger geehrt, die sich in besonderer Weise im politischen, sportlichen, kulturellen, sozialen und sonstigem ehrenamtlichen Bereich für die Allgemeinheit eingebracht haben.

Die Ehrennadel in Bronze wurde an Alfred Elsen, Annette Thewes, Gisela Bach, Hans Nieder, Jürgen Brück, Rosemarie Büchel und Uli Schun verliehen. Alfred Haas, Alfred Weinand, Günther Hamann, Johannes Burggraf, Klaus Sohns, Manfred Schifferings, Peter Monix und Theo Berg erhielten die Ehrennadel in Silber. Mit Gold wurden Angela Bellen, Karl Seidel, Karl Servatius, Lorenz Brück und Robert Benz geehrt. Und die Ehrennadel in Gold mit Kranz erhielt Rudolf Hermes. ⇥Fotos (2): Ortsgemeinde Birresborn