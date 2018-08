Ausschuss berät über Grundschulturnhalle

Dach des Gebäudes in Gerolstein war im Frühjahr eingestürzt. Nun wird über die Sanierung gesprochen.

(mh) Die Sanierung der Turnhalle der Grundschule Waldstraße, deren Dach im Frühjahr eingestürzt war, steht im Mittelpunkt des öffentlichen Teils der Sitzung des Bau-, Werk- und Umweltausschusses des Verbandsgemeinderats Gerolstein am Dienstag, 4. September, ab 17 Uhr im Rathaus in Gerolstein.

Weiterhin geht es um das Bauvorhaben „Feriengebiet Schwammert-Hof“, mehrere Auftragsvergaben wie neue Steuerungstechnik für das Pumpwerk Mürlenbach, einen neuen Mischwasserkanal in der Harry-Endter-Straße in Densborn, eine neue Außenabdichtung des Hochbehälters Hinterhausen, eine neue Gebläsestation für die Kläranlage Birresborn und eine Auftragserweiterung für den geplanten neuen Kreisverkehr in Pelm an der Kreuzung Bundesstraße 410/Landesstraße 27. Darüber hinaus geht es im nichtöffentlichen Teil über die Vergabe des Planungsauftrags für eine Lüftungsanlage im Hallenbad Gerolstein, die Sanierung der Grundschule Birresborn und Personalangelegenheiten.