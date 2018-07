später lesen Polizei Auto auf Parkplatz beschädigt Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am vergangenen Freitag in der Burgstraße in Gerolstein ereignet hat. Ein Mann hatte sein Auto (Mercedes B-Klasse) zwischen 19.45 und 21.30 Uhr auf einer Freifläche vor der Kirchentreppe abgestellt.