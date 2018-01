später lesen Polizei Autofahrer fährt Jugendliche an und flüchtet Teilen

(mh) Ein Autofahrer hat am Freitag, 26. Januar, gegen 17 Uhr beim Einfädeln vom Parkplatz der Sparda-Bank in die Sarresdorfer Straße eine Jugendliche angefahren. Das Mädchen fiel hin, verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden, der Autofahrer fuhr in Richtung Innenstadt davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Dem Mädchen eilte ein Passant zur Hilfe, der auch einen Hinweis auf den Flüchtenden gab.