später lesen Polizei Autofahrer landet mit 2,2 Promilleim Graben FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



(mh) Lediglich leicht verletzt wurde ein 48-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Hillesheim, nachdem er am Freitagabend, 2. Februar, um 20.10 Uhr auf der Bundesstraße 410 von Rockeskyll in Richtung Pelm fuhr, im Bereich des „Schloßbrunnens“ in die Mittelinsel rauschte und anschließend in den Straßengraben rutschte.