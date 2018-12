später lesen Polizei Autofahrerin prallt gegen Laterne Teilen

(red) Eine 21 Jahre alte Frau aus dem Vulkaneifelkreis ist bei einem Unfall, der sich am Samstag kurz vor 13 Uhr in der Gerolsteiner Brunnenstraße ereignete, leicht verletzt worden. Sie war in Richtung Pelm unterwegs, als sie am Ortsausgang auf die Verkehrsinsel geriet.