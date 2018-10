In einer Gruppe in Bewegung kommen

(red) Die Beratungs- und Koordinierungsstelle mit der Schwerpunktaufgabe Förderung Ehrenamt in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Gerolstein bietet ab dem 11. Oktober eine Spaziergehgruppe an. Das Angebot wird jeden zweiten Donnerstag im Monat stattfinden.

Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus in der Raderstraße 9, in Gerolstein. Um 10:15 Uhr startet der Spaziergang und wird etwa eine Stunde dauern. Anschließend besteht die Möglichkeit, eine Tasse Kaffe in der Raderstube zu genießen. Spazierengehen verbessert die Beweglichkeit und senkt das Sturzrisiko. Gleichzeitig macht es Spaß, gemeinsam in einer Gruppe in Bewegung zu kommen und an der frischen Luft Kraft zu tanken. Auch wer nicht mehr sehr gut zu Fuß ist und am Rollator oder Stock geht, ist eingeladen, teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen bei Kimberly Willwertz, Telefon 06592/9573149.