Team mit Stern geht in die zehnte Runde

Seit 2010 unterstützt der Gerolsteiner Brunnen Projekte und Initiativen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren. In diesem Jahr ist der komplette Kreis Vulkaneifel einbezogen, also auch die Verbandsgemeinde Kelberg.

Der Startschuss ist gefallen: Die Initiative Team mit Stern des Gerolsteiner Brunnens ist erneut auf der Suche nach Ideen und Projekten für die Vulkaneifel. Bis Anfang April können sich Bürger aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim, Daun und Obere Kyll mit ihren Projektideen bewerben und haben die Chance auf eine finanzielle Förderung durch das Eifeler Traditionsunternehmen. Aber nicht mehr nur sie: Denn im Jubiläumsjahr ist der komplette Kreis einbezogen, also auch die Verbandsgemeinde Kelberg, aus der nun auch Teams und Projekte eingereicht werden können.

Die Teams können selbst bestimmen, in welcher Höhe ihr Projekt gefördert werden soll: Zwischen 1000 und 5000 Euro muss die Summe liegen. Insgesamt investiert Gerolsteiner 50 000 Euro. Bis zum 2. April dürfen Bewerbungen von Teams und Vereinen um eine einmalige Förderung eingereicht werden.

„Seit die Initiative Team mit Stern 2010 startete, wurden Dank des Einsatzes der Teilnehmer mehr als 170 Projekte für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren realisiert“, konstatiert Robert Mähler, Vorsitzender der Geschäftsführung des Gerolsteiner Brunnens. Und das Interesse ist durchgängig groß gewesen: So haben sich für die neunte Auflage im vergangenen Jahr 43 Gruppen aus den vier Verbandsgemeinden um eine finanzielle Förderung beworben, 16 kamen zum Zug.

Alle Bewerbungen können auf www.team-mit-stern.de oder über die „Team mit Stern“-Formulare eingereicht werden. Ab dem 9. April werden alle Projekte, die die Teilnahmebedingungen erfüllen, auf der Aktionsseite vorgestellt. Bürger können die Projektideen bis einschließlich 7. Mai bewerten und kommentieren. Wer das Rennen macht, bestimmt die Bevölkerung und eine Jury des Gerolsteiner Brunnen. Medienpartner ist wieder der Trierische Volksfreund.

Auch Mitarbeiter des Gerolsteiner Brunnen sind beteiligt bei der Unterstützung einzelner Teams. Als Projektpaten beraten sie und helfen bei der Umsetzung der Ideen. Im vergangenen Jahr wurden Projekte aus unterschiedlichen Bereichen ausgewählt. Das „Power Orchester” der Musikschule Spiel mit (Daun) war ein Projekt, in dem junge Musikanfänger, ältere Instrumental-Einsteiger und Menschen mit Behinderung zusammen musizierten. Die BMX-Kids haben im vergangenen Jahr ihre Halle in Birresborn ausgebaut und die Förderung für neue Rampen genutzt. Das Team Fitness 50 Plus kümmerte sich um ein aktives Umfeld älterer Menschen und ist auf sportliche Betätigung und Mobilität bis ins hohe Alter bedacht.

Weitere Informationen: www.team-mit-stern.de