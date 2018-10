später lesen MUSIK Besonderes Duo im Landcafé Teilen

(red) Das Duo „The Art Of Swing im Landcafé“ gastiert am Samstag, 3. November, 20 Uhr, im Kleinen Landcafé in Kerpen. Dieses faszinierende Duo klingt wie ein Quartett. Gitarre, Gesang, Piano/Hammondorgel und Pedalbass bieten einen musikalischen Hochgenuss mit Swing, Latin-Jazz und Bluesballaden.