Besonderes Klangerlebnis in der Erlöserkirche

(red) Der Lions Club Vulkaneifel lädt für Samstag, 29. September, zu seinem vierten Benefizkonzert in die Erlöserkirche in Gerolstein ein. Beginn ist um 18 Uhr. Der Förderverein des Lions Clubs hat auch in diesem Jahr mit „Horns on Fire“ und „Concor5“ wieder renommierte Musiker gewinnen können.