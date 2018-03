später lesen Soziales Betreuer treffen sich Teilen

(red) Der Betreuerstammtisch des Betreuungsvereins Westeifel findet am Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr in den Räumen am Alten Marktplatz 4 statt. Alle Vereinsmitglieder, ehrenamtlichen Betreuer oder die, die es werden wollen, Betreuer von Familienangehörigen sowie Interessenten sind zu dem Treffen eingeladen. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei.