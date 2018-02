Betrunken und im Graben geladet

(mh) Nur leicht verletzt wurde ein 48-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Hillesheim, nachdem er am Freitagabend um 20.10 Uhr auf der B 410 von Rockeskyll in Richtung Pelm fuhr, im Bereich des „Schloßbrunnens“ in die Mittelinsel rauschte und anschließend in den Straßengraben rutschte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offensichtlich betrunken war. Dieser Eindruck bestätigte sich, als er ins Röhrchen pusten durfte: 2,2 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, zudem ein Strafverfahren eingeleitet. Das Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.