Betteldorf/Mainz (red) Schon seit mehreren Jahren sendet das SWR-Fernsehen in der Reihe "Hierzuland" Ortsporträts. Ein sechseinhalb Minuten langer Beitrag über die Hauptstraße in Betteldorf läuft am Dienstag, 28. November, ab 18.45 Uhr in der Landesschau Rheinland-Pfalz.