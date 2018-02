später lesen Polizei Bewohner stellt Einbrecher, die dennoch flüchten FOTO: Fritz-Peter Linden / TV FOTO: Fritz-Peter Linden / TV Teilen

(mh) Dramatischer Vorfall auf Sarresdorf: Am Samstag gegen 23.50 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Mehrfamilienhaus in der Sarresdorfer Straße an der Einmündung zur Straße „Am Auberg“ einzudringen. Sie schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein. Ein Bewohner der darüber liegenden Wohnung bemerkte dies, eilte herunter und versuchte, die Täter zu stellen. Die Einrecher konnten sich jedoch losreißen und flüchten. Einer der Einbreher verlor jedoch Kleidungsstücke, zudem wurden Spuren von ihnen gesichert. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: Es war ein Jugendlicher, etwa 1,50 Meter groß mit dunklem, glatten Haar und einer dunklen Jacke.