Wanderung zum „Radschiwele“

Eine Brauchtums-Wanderung der Eifelverein-Ortsgruppe Hillesheim findet am Sonntag, 18. Februar, statt und führt nach Walsdorf. Am Ende der Vorführung des Feuerradschiebens ins Tal hinab ist die Einkehr im Hotel zur Post vorgesehen. Veranstalter ist der Junggesellenverein. Die einfache Wanderstrecke beträgt drei bis fünf Kilometer, je nach Witterung. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Rathaus Hillesheim. Wanderführer ist Albert Junk (Telefon 06593 1748).