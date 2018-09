später lesen AKTION Briefe für Menschenrechte Teilen

(red) Menschenrechtsverletzungen in USA, Burundi, Ägypten, Belarus, Thailand und Israel stehen im Fokus der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Vorgedruckte Briefe in deutscher Sprache sind erhältlich bei Dorothea Merkes, Hauptstraße 61, 54568 Gerolstein oder an: doromerkes@web.de