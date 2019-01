(mh) Mit der Fusion der drei Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zur neuen Verbandsgemeinde Gerolstein wurden Bürgerbüros in gerolstein, Hillesheim und Jünkerath eingerichtet. Ab Dienstag, 29. Januar, gelten für sie neue Öffnungzeiten: von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16.30 Uhr – aber nur an bestimmten Tagen.

Montags sind die Büros in Gerolstein und Jünkerath geöffnet, dienstags das in Hillesheim , mittwochs das in Gerolstein, donnerstags die in Hillesheim und Jünkerath.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Jünkerath ist von Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Wegen technischer Umstellungen sind die Bürgerbüros vom 18. bis zum 28 Januar für den Besucherverkehr geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar.