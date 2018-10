später lesen Politik CDU, FWG und Grüne vereinbaren Zusammenarbeit Teilen

Twittern

Teilen



(mh) Überraschende Neuigkeit im Bürgermeisterwahlkampf in der Verbandsgemeinde Gerolstein: Die Listenführer von CDU, FWG und Grünen haben bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitagabend in Hillesheim angekündigt, künftig im neuen VG-Rat Gerolstein zusammenzuarbeiten.