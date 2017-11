Das Heimatgefühl wieder stärken

Blick nach vorn: Darscheider und Hörscheider haben sich in einer Konferenz mit der Zukunft der Orte befasst.

Darscheid/Hörscheid (sts/red) Sich den Herausforderungen des demographischen Wandels stellen und zusammen mit den Bürgern die Zukunft des Dorfs gestalten: Das ist der Leitgedanke der sogenannten Zukunftskonferenzen, die seit einiger Zeit in der Verbandsgemeinde (VG) Daun veranstaltet werden. Unter anderem in Schönbach, Mückeln, Strotzbüsch und Dreis-Brück haben sie schon stattgefunden.

Nun haben VG-Bürgermeister Werner Klöckner und sein Team Station in der Lehwaldhalle in Darscheid gemacht. Eingeladen waren die Bürger der 830-Einwohner-Gemeinde und die des Nachbarorts Hörscheid. 90 Teilnehmer kamen, darunter auch ein Gast aus Gefell.

Darscheid betritt kein völliges Neuland in Sachen Förderung des örtlichen Engagements. So hat im vergangenen Jahr ein sogenanntes Jugendforum stattgefunden, zudem ist die Gemeinde mit Ortsbürgermeister Manfred Thönnes an der Spitze Partner im Projekt "Engagierte Stadt" des Vereins Bürger für Bürger, wo man sich mit der Entwicklung sorgender Gemeinschaften beschäftigt.

Bevor die Konferenzteilnehmer nach vorn schauten, ging der Blick zurück. In die Zeit, als die Landwirtschaft das Leben in den Dörfern prägte.

Neuigkeiten, beispielsweise, wer im Ort gestorben war, waren schnell rund. Man war füreinander da und jeder Teil der Dorfgemeinschaft. Das ist lange vorbei, auch in den Dörfern ist immer mehr Anonymität feststellbar, die insbesondere im Alter zur Vereinsamung führen kann.

Um ein Bild der Zukunft zu entwickeln, haben die Darscheider und Hörscheider Stärken und Herausforderungen ermittelt. Mehrfach genannt wurde dabei, dass beide Gemeinden mit optimaler Autobahnanbindung in einer attraktiven Natur liegen. Zahlreiche Vereine bieten ein Angebot zur Freizeitgestaltung. Die Infrastruktur mit einer Ärztin, Bäckerei und Hotel soll durch das Projekt "Neue Mitte Darscheid" ergänzt werden, das die Einrichtung eines Dorfladens vorsieht.

Doch bei allen positiven Faktoren wurden auch negative Punkte aufgelistet, wie beispielsweise eine Grüppchenbildung in den Orten, eingeschlafene Traditionen, das drohende Aussterben des Dialekts oder fehlende Begegnungsstätten für kleinere Runden.

Zehn Arbeitsgruppen sind eingerichtet worden, die daran arbeiten sollen, das Heimatgefühl vor allem auch der jüngeren Einwohner zu stärken.

Die Themenbereiche sind unter anderem: Jung und Alt in Hörscheid, Vernetzung Jung und Alt und Alt und Neu in Darscheid, Brauchtum in Darscheid und Hörscheid, Bücherei Darscheid, Sanierung des Backes in Hörscheid, neue Dorfmitte Darscheid, Mobilität, Dorfplatz und Brunnenplatz.Extra: FOTODOKUMENTATION



Die Fotodokumentation der Zukunftskonferenz wird auf der Darscheider Internetseite ( <%LINK auto="true" href="http://www.darscheid.de" text="www.darscheid.de" class="more"%> ) als Download zur Verfügung gestellt. Informationen zur Zukunftskonferenz gibt es im WEGE ( Wandel erfolgreich gestalten) Büro der Verbandsgemeinde Daun, Telefon 06592 939-225 oder -227, E-Mail wege@daun.de , Internet <%LINK auto="true" href="http://www.vgv-daun.de" text="www.vgv-daun.de" class="more"%>.