Neueste Erkenntnisse in der Alzheimerforschung

Das Netzwerk Demenz Vulkaneifel lädt alle interessierten Bürger für Mittwoch, 21. Februar, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Alzheimerforschung ins Regina-Protmann-Haus in Daun (Ermlandweg 1) ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Zu Gast im Seniorenheim ist Dr. Klaus Fließbach vom Forschungszentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und Oberarzt in der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie am Universitätsklinikum in Bonn.

Er wird in seinem Vortrag über den neuesten Forschungsstand sowie über neue Therapieansätze referieren. In der Forschung ist es in den vergangenen Jahren zu großen Fortschritten in der Diagnostik und der Früherkennung von Demenzerkrankungen gekommen.

Auch in der Therapieforschung werden zahlreiche neue Ansätze verfolgt, die aktuell aber noch nicht zu einer neuen Generation von wirksamen Medikamenten geführt haben. Trotzdem ist aufgrund des zunehmenden Verständnisses der Erkrankungen von besseren Medikamenten in der Zukunft auszugehen.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Arbeit des Netzwerkes werden gerne entgegengenommen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher wird um eine verbindliche Anmeldung online unter https://goo.gl/wkQPLg oder telefonisch bei den Pflegestützpunkten im Landkreis Vulkaneifel (Telefon 06592/9848777 oder 06591/9837946) gebeten.