Das sagen die Eigentümer

Peter Bier, Sprecher der Eigentümergemeinschaft der 12 000 Quadratmeter umfassenden Immobilien auf Sarresdorf, in denen auch der Hit-Markt untergebracht ist: „Wir hatten Anfang des Jahres ein erstes Gespräch mit Vertretern der Stadt, die auf uns zugekommen sind. Dabei haben wir unsere Vorstellungen ganz klar rübergebracht: Wir bestehen auf unsere Nutzung, die genehmigt ist.“ Konkret: ein Einzelhandels-Vollsortimenter. Bier sagt: „Wir sind seit 1969 – also seit fast 50 Jahren – am Ort und haben mit Hit noch einen Mietvertrag bis 2021. Daher warten wir nun erst einmal ab, wie es weitergeht, werden aber mit Sicherheit Einspruch gegen den Bebauungsplan Brunnengelände einlegen – die Sache ist schon an unseren Rechtsanwalt übergeben.“ Falls der Hit, vorher rausgehe und die Stadt das auch unbedingt wolle, „müssten wir eine Entschädigung bekommen“, betont Bier, wurde diesbezüglich aber nicht konkret.

