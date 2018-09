Daun rüstet sich für den Vulkanbike

Am heutigen Freitag ist dort Unterhaltungsprogramm und Startnummernausgabe, am Samstag nach den Rennen, die bereits um 9 Uhr starten, werden dort die Sieger gekürt. Bis Donnerstagmittag haben sich 1500 Starter angemeldet, davon viele aus dem benachbarten Ausland. Angesichts der günstigen Wetterprognose wird mit annähernd 2000 Mountainbikern und nochmals so vielen Unterstützern und Zuschauern gerechnet. Die Hoteliers und Gastronomen in und um Daun freut dies. Viele Häuser sind bereits ausgebucht. Nähere Infos, auch zu Nachmeldungen, unter www.vulkan.bike

⇥Foto: Mario Hübner