Thomas Risch, Manfred Hommes, Otmar Anschütz und Frank Schüller (von links) wurden von Landrat Heinz-Peter Thiel für 35 Jahre Tätigkeit in der Feuerwehr Daun geehrt.

Alle vier sind Gründungsmitglieder der am 29.06.1982 gegründeten Jugendfeuerwehr Daun und seit dieser Zeit der Feuerwehr treu geblieben. Im Laufe der Jahre haben sie Verantwortung in der Feuerwehr übernommen, indem sie Fach- und Führungslehrgänge an der LFKS (Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes Rheinland-Pfalz) in Koblenz besucht haben und nun auch in den entsprechenden Positionen tätig sind.