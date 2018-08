später lesen Natur Fotofans kommen auf ihre Kosten Teilen

(red) Der Eifelverein Hillesheim bietet am Mittwoch, 15. August, eine Wanderung zur Schwedenschanze an. Treffpunkt mit der Wanderführerin Gabi Köhler ist an der Antoniuskapelle in der Koblenzer Straße um 14.30 Uhr.