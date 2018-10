Die fabelhafte Welt der Amelie

Der Verein Hofzeit mit Sitz in Üxheim erhält für sein Bienenprojekt die UN-Auszeichnung als Projekt der Dekade Biologische Vielfalt.

Amelie fühlt sich sauwohl. Das gehört sich auch so, schließlich ist sie eine Sau. Während andere Hybridschweine, die mit vier Rippen mehr als von der Natur vorgesehen rein für die industrielle Nutzung gezüchtet sind, und nach ihrer Massentierhaltung im Schlachthof enden, darf Amelie mit anderen „Kolleginnen“ raus und ihren Lebensabend artgerecht genießen.

Das verdankt sie dem Verein Hofzeit mit Sitz in Üxheim und der aus Niedersachsen stammenden gelernten Landwirtin Dagmar Gißler, die angesichts der Realität in ihrem Beruf entschied, alles ganz anders zu machen. „Ich wollte so nicht mein Geld verdienen“, erzählt sie und auch, dass sie 2012 angesichts der vorrückenden Schweinepest aus dem Bergischen Land in die Eifel zog. Zuvor hatte sie auch in Entwicklungshilfeprojekten gearbeitet und sich zur Tierarzthelferin ausbilden lassen.

Ihre ganz andere Sichtweise auf die Koexistenz von Tier und Mensch brachte dem von ihr gegründeten Verein „Hofzeit“ nun die Ehrung der UN ein: „Der Verein verbindet Natur- und Tierschutz, indem die Projekte Lebenshof für Großtiere, Wildbienenschutz und Kinder- und Jugendarbeit ineinander übergreifen. Mit diesem vorbildlichen Projekt wird ein bedeutendes Zeichen für das Engagement für die biologische Vielfalt in Deutschland gesetzt“, heißt es zur Begründung. Kein Geringerer als Kabarettist Jürgen Becker ist Pate des Projekts „Eine Biene kommt selten allein“ und übergibt die UN-Auszeichnung in Köln. Der Hof in der Nähe von Üxheim ist offen für Besucher, die sich für Landwirtschaft und Tierhaltung interessieren.

„Wir arbeiten mit Kindertagesstätten und Schulklassen oder auch Behindertenwerkstätten“, schildert Dagmar Gißler die Resonanz. „Dabei geht es nicht mit erhobenem Zeigefinger zu, im Gegenteil, so etwas Dogmatisches mögen wir gar nicht.“ Vielmehr sind es einfache Hoferlebnistage mit Erfrischungen, Kaffee und Kuchen. Auch Familien mit Kindern kommen und: „Es gibt etliche, die suchen hier einfach nur eine Auszeit für sich und in Kontakt mit Tieren. Denn der Lebenshof tut nicht nur den Tieren gut… sie zu erleben hilft auch bei Ängsten oder Depressionen.“

Die Tiere selbst wurden vor dem Schlachttod gerettet und stammen oft aus Haltungen, die für sie qualvoll waren. „Aber Tiere überwinden ihre Traumata schneller als wir Menschen, darum freuen sie sich über die Besucher und haben keine Furcht vor ihnen.“ Dennoch gibt es für sie ein Refugium, das für Gäste unzugänglich ist.

Beim Bienenprojekt ist auch die Zusammenarbeit mit Landwirten der Umgebung ganz wichtig. „Wir begegnen uns auf Augenhöhe“, betont Gißler.

Die Landwirte stellen eine Wiese oder einen Randstreifen oder ein ehemaliges Maisfeld zur Verfügung, verzichten auf Mahd und verwenden keine Pestizide. Der Verein finanziert das spezielle Saatgut, baut ein Insektenhotel und schenkt dem Landwirt im Frühjahr bis zu 500 Kokons der roten Mauerbiene.

Besuche sind nach Terminvereinbarung möglich. Kontakt: Telefon: 01520/5343297, info@hofzeit.com

