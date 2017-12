später lesen Natur Die Enstehung der Eifel in einer halben Stunde Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel lädt ein zur Multivisionsshow „Die Entstehung der Eifel – eine geologische Zeitreise“ am Dienstag, 26. Dezember, um 14 Uhr im Naturkundemuseum Gerolstein. Mit Bildern und in verständlicher Sprache wird dem Besucher die Entstehung der Eifel in einer halben Stunde vorgestellt. Die erdgeschichtliche Zeitreise führt die geologischen Epochen vor Augen, deren Gesteine, Fossilien und Minerale heute die Landschaft der Vulkaneifel prägen. Der Preis ist im Eintrittspreis inbegriffen.