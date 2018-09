(red) Aus dem Steinbruch nahe der Landesstraße 24 bei Birresborn sind zwischen dem 14. September, 18 Uhr, und dem 24. September, 7 Uhr, größere Menge Kupferkabel gestohlen worden. Unbekannte Täter nahmen mehrere bis zu 900 Kilo schwere Rollen Erdkabel mit.

Außerdem wurden aus einer Werkstatt Werkzeugkoffer- und -taschen gestohlen. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum Beobachtungen machten, wenden sich an die Polizei in Gerolstein, Telefon 06591/95260, oder die Polizei in Daun, Telefon 06592/96260. Zudem haben Unbekannte auf dem Buswendeplatz in Neroth zwischen dem 21. und dem 23. September eine Schildertafel „Steinschlag“ mitgehen lassen. Der Pfosten wurde umgeknickt und beschädigt.