(aix) In der Gemeinde im Kylltal kommt der Fastnachts-Umzug seit 2013 nicht mehr an Karneval, sondern am Sonntag davor. So klein und unscheinbar sich der Auftaktwagen mit dem großen Schild „Dr Zoch kütt“ auch gegeben hat, so sind ihm mehr als 30 Wagen und Fußgruppen gefolgt. Sehr zur Freude von Hunderten Besuchern, die trotz Minusgraden ausgelassen mitgefeiert und Kamelle gesammelt haben. ⇥Foto: Alwin Ixfeld