Berührungsängste Fehlanzeige

Die Sorgen von Andreas Theis, Vorstand der 2016 aus der Fusion der Volksbanken Eifel-Mitte und Bitburg hervorgegangenen Volksbank Eifel, waren unberechtigt. „Wir haben zwar von Anfang an darauf Wert gelegt, das alles easy zu handhaben ist“, sagte er auf die Frage, ob denn auch Senioren mit dem neuen Beratungssystem per Videoschaltung klarkommen oder dieses moderne Angebot von vornherein ablehnen würden. „Aber natürlich ist so ein Schritt, der Neuland bedeutet, auch spannend für uns. Und man muss abwarten, was die Realität bringt. Doch nach zwei Wochen Testbetrieb kann ich ganz klar sagen: Es läuft richtig gut“, betont Theis. Das neue System Sisy (Service-Interaktiv-System), das seit Mitte Januar in Speicher und seit Anfang Februar nun auch in Üxheim läuft, werde derzeit täglich von 20 Kunden genutzt.

Und damit sich die Kunden aus dem Bereich Üxheim noch besser mit dem System anfreunden können, werden die nächsten beiden Wochen noch Bankberater in der Filiale sein, um Interessierten dem Umgang persönlich zu erklären.

„Das Angebot ist gut und super praktisch, denn so muss ich nur einen Kilometer bis zur Bank gehen und kann hier alles erledigen, ohne ins Auto steigen zu müssen“, sagt beispielsweise Maria Krämer aus Leudersdorf, die bereits deutlich über 70 ist. Vor allem aber freut sie sich, dass die Filiale samt Geldautomat erhalten bleibt, „denn es ist ja schon so vieles im Dorf verschwunden“.

Berührungsängste mit moderner Bankentechnik sind auch ihrer ebenfalls über 70-jährigen Freundin Marlene Jäger aus Leudersdorf fremd. Sie sagt: „Ich mache Onlinebanking, da werde ich auch auf das Videoangebot zurückgreifen, wenn ich es mal brauche. Ich finde das Angebot der Volksbank hier vor Ort super gut.“

Und auch Üxheims Ortsbürgermeister Alois Reinarz freute sich mit den rund drei Dutzend Interessierten, die zur Vorstellung gekommen waren. Er sagte: „Ich bin froh und dankbar, dass die Filiale nach dem Einbruch nicht nur generalsaniert und wiedereröffnet wurde, sondern nun auch mit neuem Angebot aufwartet.“ Vielleicht, so seine Hoffnung, könnten künftig über das Videoangebot ja auch Verwaltungsangelegenheiten geregelt oder Anruf-Taxen bestellt werden. Vorschläge, über die sich sowohl die Chefs der Bank als auch des Rathauses Gedanken machen machen, wie sie sagten.