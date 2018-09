(red) Der Eifelverein Mürlenbach startet am Mittwoch, 3. Oktober, zu einer 17 Kilometer langen Wanderung durchs mystische Müllerthal, die kleine Luxemburger Schweiz. Die Route führt auf dem Trail Nummer 2 von Consdorf nach Echternach.

Treffpunkt ist um 9:30 Uhr auf der Kyllwiese (am Bahnübergang) in Mürlenbach. Die Anfahrt nach Echternach erfolgt mit dem Auto in Fahrgemeinschaften. Mitzubringen sind Rucksackverpflegung, festes Schuhwerk und eventuell Wanderstöcke.

Anmeldung: Wanderführerin Eva Pawlak, Telefon 06594/716.