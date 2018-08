später lesen NATUR Durch das wilde Hoegnetal Teilen

(red) Der Eifelverein Hillesheim wandert am Sonntag, 2. September, durch das wilde Hoegnetal im Hohen Venn. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Rathaus Hillesheim. Die 14 Kilometer lange Tour beginnt an der Pont du Centenaire im Hoegnetal bei Hockai. Hier sind feste Schuhe und Trittsicherheit erforderlich, ebenso Rucksackverpflegung und Personalausweis.