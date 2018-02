später lesen Wanderung Eichholzmaar und Adenauervilla Teilen

(red) Der Eifelverein Mürlenbach startet am Sonntag, 25. Februar, zu einer Wanderung vom Eichholzmaar in Duppach zur Adenauervilla .Der Weg beginnt am Eichholzmaar, dem wohl kleinste Maar in der Eifel. Der Maarkessel selbst hat einen Durchmesser von etwa 120 Meter. Von dort geht es durch den Duppacher Kammerwald zur fast vergessenen, mysteriösen Adenauervilla mitten im Wald.