Eifeler erkunden den Römerpfad

(red) Der Eifelverein Steffeln wandert am Sonntag, 22. Juli, auf dem „Römerpfad“ bei Kordel.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Steffeln. Die Teilnehmer wandern durch das Butzerbachtal, wo der Bach sich tief in den Buntsandstein eingegraben hat, vorbei an Wasserfällen, bizarren Felsformationen und über Hängebrücken und Stege stetig berg an. Die abwechslungsreiche Strecke führt zum ehemaligen römischen Kupferbergwerk, den Resten der römischen Langmauer, zur Genoveva- und Klausenhöhle, zum Aussichtspunkt Geyersley und am Schluss zur Burg Ramstein, wo eine Einkehr vorgesehen ist. Feste Schuhe, Trittsicherheit, Rucksackverpflegung und gute Kondition sind erforderlich.

Alle Wanderfreunde sind willkommen. Der Mitfahrerbeitrag beträgt 8 Euro. Informationen unter Telefon 06593/989783