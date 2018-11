später lesen Film Auf den Spuren der Vergangenheit Teilen

(red) Die Eifelfilmbühne zeigt am Sonntag, 2.Dezember, um 18 Uhr in der Filmreihe „Gegen das Vergessen“ den Film „Visiting the Past“. Die Regisseurin Barbara Trottnow wird ihren Film persönlich vorstellen.