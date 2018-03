später lesen Kultur Krimi-Leseshow mit Musik Teilen

(red) Unter dem Titel „Die Tote in der Kyll“ gestaltet Sascha Gutzeit am Freitag, 23. Februar, eine heitere Eifelkrimi-Leseshow mit Musik. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Schmiede Bolsdorf (Im Bachgarten 3, Hillesheim-Bolsdorf). Der Schauspieler, Sänger, Autor und Entertainer bringt seinen neuen musikalischen Eifelkrimi auf die Bühne: Er spricht, spielt und singt in amüsanter Manier alle Personen - allen voran natürlich seinen Kult-Ermittler, den singenden Kommissar Engelmann.