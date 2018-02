Eifelsteig-Crosslauf in Gerolstein-Büscheich

(red) Nach den Crossläufen in Ellscheid und Mehren laden die Sportvereine aus Gerolstein und Büscheich am Sonntag, 25. Februar, wieder zum dritten Lauf der Crosslauf-Serie Vulkaneifel nach Gerolstein-Büscheich ein.

Auch in diesem Jahr wird der Gerolsteiner Crosslauf auf Rundkursen über Eifelsteig-Pfade und Waldwege unterhalb der Dietzenley mit Start und Ziel am Sportplatz in Gerolstein-Büscheich. gelaufen.

Den Auftakt der Laufwettbewerbe bilden die Kinder- und Jugendläufe über 500, 1500 und 2500 Meter. Neu im Programm ist dabei der Bambinilauf über 500 Meter für Kinder bis einschließlich acht Jahre. Es folgen die Jedermänner/-frauen auf der Mittelstrecke über 4000 Meter. Zum Abschluss werden die Hauptläufer(innen) im Rahmen der Sparkassen-Cupwertung auf die 8000 Meter Strecke geschickt. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde, die Sieger der Altersklassen einen Sachpreis. Das Startgeld beträgt einheitlich für Erwachsene 5 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen lediglich 2 Euro.

An den Start gehen neben den Läufern der LG Vulkaneifel im Rahmen auch wieder die Damenmannschaft der FSG Kylltal und viele Jugendliche und Erwachsene der JSG & SG Kylltal, die aus den Sportvereinen Pelm, Gerolstein, Büscheich, Birresborn, Mürlenbach und Densborn besteht.

Der Zeitplan im Überblick: 13 Uhr: Bambinilauf über 500 Meter, 13.30 Uhr: Schülerlauf über 1500 Meter,

¨ 14 Uhr: Schülerlauf über 2500 Meter, 14.30 Uhr: Jedermann/Mittelstrecke über 4000 Meter, 15.15 Uhr: Hauptlauf über 8000 Meter.

Startnummernausgabe ab 12 Uhr im Gemeindehaus, Büscheicher Straße 3, Start und Ziel :

Sportplatz / Gemeindehaus in Gerolstein-Büscheich.

Anmeldung: SV Gerolstein 1919 e.V., Gudula Weber, Telefon 06591/4459,

www.sv-gerolstein.de, E-Mail: sv-gerolstein@t-online.de