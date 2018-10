Eifelverein wandert mit Hund

Eigentlich ist es nichts Besonderes, dass Hundebesitzer auf ihren Wanderungen von den Tieren begleitet werden.

Am Sonntag, 14. Oktober, will der Eifelverein Müllenborn die Wanderung an den Bedürfnissen der vierbeinigen Freunde ausrichten.

Treffpunkt zur Wanderung ist um 10 Uhr am Gemeindehaus Müllenborn.

Von dort aus geht es auf die etwa zehn Kilometer lange Strecke.

Im Rucksack sollte dieses Mal neben Getränken und Verpflegung für die „Zweibeiner“ ebenfalls Artgerechtes für den Hund dabei sein. Pausen werden nach Bedarf eingelegt.

Zur Wanderung eingeladen sind alle Mitglieder und Freunde des Eifelvereins sowie Gäste im Gerolsteiner Land und dieses Mal ganz besonders alle Hundehalter mit ihren treuen Gefährten.