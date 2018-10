Ein Gospelchor, drei Auftritte

(red) Gesang der aus dem Herzen kommt, das bietet der Pop & Gospelchor „singAsong“ Hillesheim beim Konzert „Gospel meets Pop“, das der Chor in Prüm, Gerolstein und Jünkerath aufführt.

Dass klassische und neue Gospelsongs, Baladen und Pop mit viel Esprit performed werden, ist nicht zuletzt das Werk der Chorleiterin Maria Oeffling. In einem abwechslungsreichen Programm wird der Zuhörer auch neue Songs zu hören bekommen.

Die Termine sind Freitag, 26. Oktober, 19 Uhr, in der Konvikt-Kapelle in Prüm; Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr Pfarrkirche St. Anna Gerolstein und am Sonntag, 4. November, um 17 Uhr Kirche Don Bosco Jünkerath. Der Eintritt ist frei.