Pelm (red) Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag sind bisher unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Reifenhandels in Pelm, neben der Aral-Tankstelle, eingedrungen. Sie haben laut Polizei einen Satz 18-Zoll-Audi-Felgen mit Michelin-Reifen der Größe 245/40-18 gestohlen.