Eine Bühne für den kreativen Nachwuchs

Die Ausstellung Junge Kunst ist noch bis zum 7. Dezember in der Volksbank in Daun zu sehen.

Daun (red) Junge Menschen zu kulturellem Engagement zu ermutigen und ihre kreativen Fähigkeiten zu fördern: Das hat sich der Kulturkreis Daun auf die Fahnen geschrieben. Vor diesem Hintergrund hat er Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 23 Jahren aufgerufen, kreativ zu werden und Werke einzureichen. Ergebnis: 21 Jugendliche stellen nun ihre Kunst in der Geschäftsstelle der Volksbank (Voba) RheinAhrEifel in Daun aus. Zu sehen sind 39 Bilder darunter Porträts, Landschaftsbilder und abstrakte Werke. Entstanden sind hauptsächlich Aquarelle sowie Acrylbilder. Zur Vernissage kamen rund 150 Gäste, begrüßt von Voba-Direktor Thomas Klassmann. "Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr die Werke von jungen Menschen auszustellen. Viele Künstler entdecken schon als Kinder beziehungsweise Jugendliche ihre Leidenschaft für Kunst und Malerei. Deshalb ist es wichtig, den jungen Leuten schon möglichst früh eine Bühne zu geben und ihre Werke einem größeren Publikum zu präsentieren." Die Einführung in die Ausstellung übernahm Roy Coppack, Vorsitzender des Kulturkreises Daun.

Das Rahmenprogramm gestalteten - passend zum Anlass - ausschließlich Schüler und Studenten. Die Jazz-Combo des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Daun zeigte ihr musikalisches Können. Außerdem waren Nicolas Yun Christmann und Jonas Hammen von "Art in Action" zu Gast. Die Design-Studenten der Hochschule Trier zeichneten innerhalb von rund 15 Minuten Karikaturen von Gästen der Vernissage. Die Ausstellung "Junge Kunst" läuft bis zum 7. Dezember.