Eine ruhige Hexenacht und eine alte Fahndung

(red) Eine „außergewöhnlich ruhige“ Nacht zum 1. Mai haben die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Daun erlebt. „Obwohl es zu zahlreichen Veranstaltungen in der Mainacht im gesamten Dienstgebiet kam, wurden keine nennenswerten Störungen gemeldet“, berichtet die Polizei. Einen ausgehobenen Gullydeckel, wie in der Hexennacht üblich, hatte es schon eine Woche zuvor in Oberbettingen gegeben. Die Polizei entdeckte den Schaden am Dienstag, 24. April, gegen Mitternacht. Unbekannte hatten den Deckel vom Rand der Straße aus dem Schacht gehoben auf die Fahrbahn gelegt. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise unter Telefon 06592/96260.