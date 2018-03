(red) Der SPD-Ortsverein Gerolsteiner Land lädt alle interessierten Bürger sowie seine Mitglieder zum politischen Stammtisch ein. Termin ist am Donnerstag, 25. Januar, ab 19 Uhr in der Schwarzbrennerei Gerolstein. Die Stammtisch-Teilnehmer diskutieren über die aktuelle Politik in Gerolstein und im Gerolsteiner Land.