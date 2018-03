später lesen Energie Ratschläge zum Energiesparen Teilen

Der Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag, 11. Januar, in Gerolstein. Von 13.30 bis 16.30 Uhr findet die Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus), Kyllweg 1, statt. Die Beratungsgespräche sind kostenlos, da sie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten gefördert werden.