Die nächste Sprechstunde der Energieberater in Gerolstein ist am Donnerstag, 9. August, von 13.30 bis 16.30 Uhr, in der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus), Kyllweg 1. Anmeldung unter Telefon 06591/13-214.