Prinzenauflauf in der Eifel

Die Rheinischen Karnevalisten machen die Hillesheimer Markthalle zur Narrhalla.

Das gab es noch nie im Vulkaneifelkreis: 50 gekrönte Prinzen und Prinzessinnen aus der vergangenen Session bei ihrem letzten großen Auftritt, neue Prinzenpaare, Kinderprinzenpaare, Garden in ihren bunten und glitzernden Uniformen, Hofstaat und Vorstände waren zum alljährlichen Prinzentreff des Dachverbands Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) in der

Markthalle Hillesheim zusammengekommen. Sie hatten für einen Abend Hillesheim zum Mekka der rheinischen Karnevalisten gemacht.

„Wo kann es schöner sein, als hier in Hillesheim in der rappelvollen Markthalle voller Karnevalisten“, rief RKK-Präsident Hans

Mayer den rund 600 Jecken zu. Gekrönte Häupter und Karnevalsvereine von Bitburg, Bergheim, Montabaur, Schweich, Trier, Ehrang, Ransbach-Baumbach, Niederwies bis Oberaußem und Osterspai gaben sich die Ehre. Und allen Narren stand die Vorfreude auf eine fröhliche Session ins Gesicht geschrieben.

„Wir waren 2012 beim Prinzentreffen des RKK in Bad Ems, da haben wir Feuer gefangen und uns gesagt: Das wollen wir auch einmal machen und das Prinzentreffen hier in die Eifel holen“, erzählt Gerd Knieps, erster Vorsitzender des Hillesheimer Karnevalsvereins (HKV). Aber das Projekt

wollte der Hillesheimer Verein nicht alleine stemmen. „Es war sofort

klar, das machen wir mit unseren Freunden den Kylltalnarren Jünkerath und den Pelmer Ulkvögel“, sagt Knieps. „Es war eine tolle Idee, das Prinzentreffen hier in die Eifel zu holen. Das Ambiente hier in der Hillesheimer Markthalle ist toll, es ist nun unser Gürzenich“, freut sich Martin Dederichs, Präsident der Kylltalnarren, in Anspielung auf die berühmte Kölner Festhalle. Die Kylltalnarren waren mit ihrem neuen Prinzen Kalle I. und dem Vorstand sowie der Großen Garde und zwei Tanzpaaren zum Prinzentreff gekommen. Die beiden Tanzpaare und die Garde bekamen großen Beifall für ihre Darbietungen.

Auch für Frank Krämer, Vorsitzender der Daun-Neunkirchener

Karnevalsgesellschaft Mau-Mau, war das Prinzentreffen ein erster

Höhepunkt der Session. „Wir waren noch nie auf einem Prinzentreffen, weil es immer so weit weg stattgefunden hat. Es ist wirklich super hier“, sagte er. Die KG Mau-Mau war mit ihrem neuen Prinzenpaar – Prinz Mario und Prinzessin Kathrin – im Hillesheimer Gürzenich zu Gast.

FOTO: HELMUT_GASSEN / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: HELMUT_GASSEN / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: HELMUT_GASSEN / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: HELMUT_GASSEN / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: HELMUT_GASSEN / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: HELMUT_GASSEN / Medienhaus Trierischer Volksfreund

FOTO: HELMUT_GASSEN / Medienhaus Trierischer Volksfreund