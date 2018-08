Es wird turbulent im Werk

Unruhige Stimmung bei Automobilzulieferer Elastomer Solutions in Wiesbaum: Tarif oder Verkauf – oder beides?

Wer auf dem Bewertungsportal „kununu“ nach den Arbeitgeberqualitäten des weltweit agierenden Automobilzulieferers Elastomer Solutions schaut, merkt sofort: Da läuft etwas unruhig. „Die Nachrichten der nächsten Wochen werden beeindrucken“, kündigt eine Ex-Führungskraft an. Ein anderer Noch-Angestellter warnt: „Machen Sie einen großen Bogen um dieses Unternehmen!!!“ Ein dritter Beschäftigter lobt die Firma, spricht jedoch von „einigen Querulanten“. Ein derartig durchwachsenes Bild kann ein Indiz sein für interne Turbulenzen. Und die scheint es zu geben. Laut Christian Schmitz, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Trier, wurden jetzt die Tarifverhandlungen für die überwiegend gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter seitens der Geschäftsführung abgesagt: überraschend und unmittelbar vor dem bevorstehenden Abschluss. Der Grund sei die Krankheit eines Abteilungsleiters. Die Gewerkschaft sieht das mit Sorge und befürchtet statt der in Aussicht gestellten Wiedereingliederung in den Arbeitgeberverband und in die Tarifbindung einen Ausverkauf des Wiesbaumer Standorts. „Es heißt angeblich seitens der Geschäftsführerin Paula Diaz, einem derzeit auftretenden Käufer sollten keine neuen Kosten aufgebürdet werden.“ Es habe bereits in der Vergangenheit negative Entwicklungen gegeben, da eine Schwesterfirma in Stuttgart mit denselben Aufgaben wie in Wiesbaum gegründet wurde, jedoch mit schlechteren Arbeitnehmerverträgen als in der Eifel. Anfang kommender Woche soll sich entscheiden, in welche Richtung es geht. Für eine Stellungnahme standen bislang weder Geschäftsführerin Paula Diaz noch ein Vertreter des Betriebsrats zur Verfügung.