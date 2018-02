Ein Unbekannter ist am Freitagmorgen, 23. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr nach einem Unfall geflüchtet.

Der Täter stieß laut Polizeiinspektion Daun auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts in der Kölner Straße in Hillesheim mit einem schwarzen Ford Fiesta zusammen. Er verließ die Stelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Ford sind die Rücklichter und der Stoßfänger in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Polizei Daun bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06592/96260.